Matthew McConaughey i njegova Camilla ne skrivaju ponos na talentiranog sina

'Stvarno se trudio. Obavio je sav posao i dobio sljedeću ulogu vlastitim zaslugama', rekla je Camila Alves odbacivši neke stavove da je Levi Alves McConaughey do uloge u filmu 'Way of the Warrior Kid' došao na račun poznatog oca. Isto je i potkrijepila: 'Bilo je nevjerojatno svjedočiti. Prošao je kroz više audicija, imao je brojne sastanke i na kraju se morao pojaviti osobno. Zaslužio je to.'