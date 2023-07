M.D. 24.07.2023 u 22:37

Glumac Matt LeBlanc, kojeg pamtimo po ulozi Joeya Tribbianija u kultnoj seriji Prijatelji, 25. srpnja proslavit će 56. rođendan. Slavni glumac čiju rečenicu 'How you doin'?' mnogi još jako dobro pamte, u džepu je imao samo 11 dolara te je bio blizu odustajanja od glumačke karijere kako bi postao konobar i konačno imao stalni priljev novca. No, onda je dobio ulogu Joeya koja ga je proslavila, ali mu u osigurala karijeru i bogatstvo koje se danas procjenjuje na 85 milijuna dolara.