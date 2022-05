Robert Ferlin i Mario Battifiaca su pobjednici showa

Tri para koja su proteklih tjedana skupila najviše glasova publike večeras su se u showu 'Zvijezde pjevaju' borila za pobjedu u showu

To su: Robert i Mario, Marina i Ivana i Marko i Gina. Večerašnje natjecanje odvijalo se u dva kruga.

Robert i Mario pjevali su Marijevu pjesmu Del tebe, a reakcije u studiju su bile sjajne. Marina i Ivana pjevale su Ivaninu pjesmu Utjeha. Marko i Gina izveli su njezinu pjesmu Pepeo. Robert i Mario pjevali su i hit Dine Dvornika Zašto praviš slona od mene, a nastup je, kao i cijele sezone, bio urnebesan. Mario je u studio poveo i svoju mamu. U ranijem nastupu Marina i Ivana pripremile su i country hit Blame It on Your Heart.

Robert i Mario ponovno su pjevali Niko kao ja benda Šarlo Akrobata i tom su pjesmom zatvorili natjecanje za ovu sezonu, a na kraju su i s najviše glasova pobijedili.