Marin Čilić dodijelio stipendije mladim sportašima i glazbenicima

Zaklada Marin Čilić danas je ponosno predstavila drugu generaciju svojih stipendista. U jedinstvenom prostoru Muzeja za umjetnost i obrt, dvadeset dvoje talentiranih mladih ljudi pokazalo je da se itekako isplati vjerovati u sebe, strpljivo i marljivo raditi ono što voliš

'Odabir ni ove godine nije bio nimalo lak. Sve su to iznimno uspješni mladi ljudi koji ostvaruju velike uspjehe u onome što vole. Zato me jako veseli što smo ove godine uspjeli povećati broj stipendista, a nadam se da će taj broj rasti i ubuduće. Osobno znam koliko je potrebno odricanja i teških treninga kako bi se postigli vrhunski rezultati te smo sretni što će ove stipendije barem malo pomoći ovoj talentiranoj djeci te njihovim obiteljima. Želim im od srca da ostvare sve svoje snove, da marljivo rade za njih, da se pritom vesele te da ostvare i one snove koje još nisu ni sanjali', izjavio je Marin Čilić.

Dobitnik ovogodišnje donacije za opremanje kabineta, u iznosu od 50 tisuća kuna, je Srednja škola Isidora Kršnjavoga iz Našica. Škola će donaciju iskoristiti za opremanje kabineta fizike suvremenom opremom kako bi učenici mogli mjeriti, izračunavati, izvoditi temeljne pokuse, važne za shvaćanje procesa u fizici.

S novom opremom, daroviti učenici moći će dodatno istraživati i testirati svoju kreativnost, a jedna od njih je učenica Dijana Pratljačić, koja je uz svoje profesore, glavna i odgovorna što donacija upravo ide njezinoj školi. Dijana se trenutno sprema za međunarodnu olimpijadu iz fizike.