Marija Škaričić: 'Dok se grade karikaturalni spomenici i kupuju dotrajali vojni avioni našim milijardama, smiješno mi je govoriti o glumačkom statusu'

Glumica i profesorica na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu za tportal je govorila o ulozi inspektorice u novoj HBO-ovoj seriji 'Uspjeh' u režiji dobitnika Oscara Danisa Tanovića. Osim toga, Marija Škaričić otkrila je kakve serije i filmove voli gledati, što misli o šovinizmu u glumačkom svijetu te što je može izbaciti iz takta i kako se odmara

Bilo mi je osobito zadovoljstvo. Volim njegovu direktnost i kreativnu inteligenciju, te su mi osobine inspirativne. Ima ogromnu energiju i bori se za ono što smatra važnim za projekt, a to cijenim. Snimanje je trajalo tri mjeseca, bilo je intenzivno i zahtjevno, ali sam osjećala da zajedno nastojimo kreirati nešto do čega nam je jako stalo. Diskutirali smo, analizirali, pronalazili najbolja rješenja, bilo je to živahno snimanje :) A ni smijeha nije manjkalo jer ja sam gnjavila sa sto pitanja dnevno, a on je pritom zbijao prilično uspješne šale na moj račun.

Ne bih znala. Moguće. Ne mogu reći da sam doživjela bilo kakav drastičan izljev šovinizma u svom profesionalnom životu, ali generalno osjećam konstantnu, neizrečenu, ali prisutnu razliku u tretmanu. Financijsku i energetsku. To me iritira. S druge strane, pomaže mi da se sama trgnem i sa sobom raščistim vlastite zablude i nejasnoće.

Ne znam na kakvu ulogu ne bih mogla pristati, o tome ne razmišljam, morala bih je pročitati u nekom scenariju i zaključiti da tu nema baš ničeg za mene. Potrebno mi je da nešto u meni reagira na predložak koji dobijem, da osjetim nešto stvarno od čega mogu početi i što me pokreće. Nisu sve moje uloge dosad jednako 'moje' i mogu samo reći da priželjkujem da takvih bude što više. Da znam pisati scenarije, možda bih napisala sebi nešto u čemu bih se mogla potpuno izraziti, ali mislim da nemam tih sposobnosti. Što se moje glume tiče, nisam još došla do razvojne točke u kojoj mogu reći da sam zaista slobodna. Ima tu još jako puno posla.

Kako ste uspjeli izbjeći zamku glume u sapunicama, koje vas naknadno obilježe kao glumicu?

Ne bih to nazvala zamkom. To je izbor i to je legitiman posao. Netko to može raditi, netko ne. Ne bih to radila, ali nikad nisam bila u situaciji da moram izbjegavati nešto u tom smislu jer mi nikad nitko taj posao nije ni nudio.

Koliko pozornosti posvećujete kritikama?

Kako kada. Kad sam u fazama s manjkom energije i viškom pesimizma, onda se time više bavim. Kad sam otvorena i radosna, puno sam manje ozbiljna oko vlastite slike o sebi, pa me i kritike manje pogađaju.

Što vas može izbaciti iz takta?

Glupost, neinformiranost i površnost. Bolesti 21. stoljeća.