Majka dečka Taylor Swift progovorila o vezi svog sina sa svjetskom pop zvijezdom

'Bilo je u redu', rekla je majka Travisa Kelcea voditeljicama emisije 'Today', Savannah Guthrie i Hodi Kotb, u petak ujutro, piše Page Six . Rekla je da ne može reći jesu li njezin sin i slavna pjevačica par jer je veza 'previše nova' .

Nije bila ni razgovorljiva ni kada su je pitali kako je bilo navijati za Kansas City Chiefs uz poznatu pjevačicu. 'Ne volim pričati o tome. Svi su me vidjeli i to je to', bila je kratka 70-godišnjakinja. Spomenuta utakmica i druženje s novom djevojkom svog sina, kaže, 'uzburkali su joj život'.