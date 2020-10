Maja Šuput otkrila da joj je tajnu o trudnoći bilo teško čuvati: 'Čekanje je bilo teško, ali sad se osjećam pet kila lakša'

Svi koji poznaju popularnu pjevačicu i trenutno televizijsku voditeljicu, znaju da je zbog njezinog temperamenta i vrckavosti itekako teško čuvati za sebe lijepe vijesti. No, ovoga je puta čak 15 tjedana tajila od javnosti sretnu vijest - da će ona i njezin suprug Nenad Tatarinov napokon ostvariti svoju najveću želju i postati roditelji

'Prva tri mjeseca nitko to ne govori, pa nisam ni ja. To su neka trudnička pravila. Meni je bio problem jer imam jako puno prijatelja i poznanika i morala sam to zaista ozbiljno ograničiti jer saznalo bi se vrlo brzo da sam više govorila. Odlučila sam zato najbolje da je ne reći nikome. Čekanje je bilo teško, ali sad se osjećam pet kila lakša. Svi mi šalju poruke i sad im je jasno zbog čega sam se iz mnogo situacija i druženja izvlačila. Dobro smo to sakrili, ali sad je bilo krajnje vrijeme jer teško je nešto tako lijepo sačuvati samo za sebe i doslovno par ljudi koji su non stop sa mnom', priznala je 41-godišnja Maja Šuput i dodaje kako beba nije mogla doći u bolje vrijeme.