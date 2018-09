Maestralni Bonobov cjelovečernji nastup zatvorio je sedmi Dimensions festival

Jučerašnjim cjelovečernjim setom u trajanju od sedam sati Bonobo je zatvorio glavnu pozornicu Dimensions festivala, jednog od najuglednijih svjetskih festivala elektronske glazbe koji je u srijedu započeo nezaboravnim koncertom Kraftwerka i Nilsa Frahma u pulskoj Areni

Jučerašnjim cjelovečernjim setom u trajanju od sedam sati Bonobo je zatvorio glavnu pozornicu Dimensions festivala, jednog od najuglednijih svjetskih festivala elektronske glazbe koji je u srijedu započeo nezaboravnim koncertom Kraftwerka i Nilsa Frahma u pulskoj Areni. Posjetitelji su tijekom četiri festivalska dana imali prilike vidjeti nastupe više od 150 izvođača na 10 festivalskih pozornica na štinjanskoj tvrđavi Punta Christo te na brojnim zabavama na brodovima koji su plovili brijunskim arhipelagom.

Uz glavne zvijezde festivala, Bonoba koji je odsvirao maestralni sedmosatni set na glavnoj pozornici, techno kraljicu Ninu Kraviz koja je nastupila čak dva puta, koreansku producenticu u strelovitom usponu Peggy Gou koja je 2017. osvojila ‘Oscara’ za najbolju house izvođačicu godine i elektro maga Jona Hopkinsa izdvajamo i nastupe niza vrhunskih imena svjetske elektroničke scene koji su činili line up ovogodišnjeg festivala: Lena Willikens, Amp Fiddler, Helena Hauff, Detroit In Effect, Batu, Ben UFO, Helena Hauff, James Holden & The Animal Spirits, Azymuth & Marcos Valle…

Pozornicama su se izmjenjivali i brojni domaći izvođači; Jan Kinčl & Regis Kattie, kolaboracija zagrebačkog producenta Jan Kinčla i francuskog klavijaturista Regis Kattieja, nastupili su na glavnoj festivalskoj pozornici na kojoj je publiku rasplesao i hvaljeni DJ Petar Dundov. Najintimniju pozornicu festivala, Ballroom, u subotu je zauzela domaća izdavačka kuća PDV sa svojim gostima; Skeptik, Borut Cvajner, Mimi i DJ Labud, Felver & Jogarde i Bebetto. Na ostalim su se pozornicama rasporedili Ilija Rudman, Eddy Ramich, Mimi, Labud, Avoid aka Vladimir Ačić, Roli, Insolate i Volster.

Osobito dinamično bilo je na glavnoj pozornici The Clearing na kojoj su tijekom vikenda nastupali Hunee, Bonobo, Jon Hopkins, Nina Kraviz i perjanica njujorškog undergrounda Volvox, dok su Subdub Arenu tresli dub, bass i ostali srodni zvukovi u izvedbama Alixa Pereza, dBridga, Skepticala i drugih veterana spomenutih žanrova. Dnevna pozornica The Beach ugostila je glazbenike u laganijem, dnevnom izdanju s puno 'sunčanih melodija' u rasponu žanrova od soula, jazza, housea pa sve do disca i funka. Glazbeni vrhunac nedjelje na plaži bila je švedska soul i R’n’B zvijezda Fatima koja je nastupila uživo s The Eglo Bandom, a nakon njih se na pozornicu popeo kolega s labela Alexander Nut. Ezra collective, Alfa Mist i Children of Zeus samo su neka od tridesetak glazbenih imena koja su se ovoga vikenda pojavila na najsunčanijoj festivalskoj pozornici.

Sedmo izdanje Dimensions festivala posjetilo je više od šest tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta. I dalje prednjače posjetitelji iz Velike Britanije, no festival posjećuje sve više Francuza, Talijana, Nizozemaca, Iraca i Australaca, a u porastu su i posjetitelji iz Sjedinjenih Američkih Država. Festival je poželjna destinacija i za značajan broj gostiju iz srednjoistočne Europe, a još uvijek raste i broj posjetitelja iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.