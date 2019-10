Luka Šulić - kick off turneje u Ljubljani na rasprodanom koncertu

Luka Šulić - Četiri godišnja doba Vivaldi & More - KD Vatroslava Lisinskog, 5. veljače 2020. godine

'Vivaldijeva Četiri godišnja doba sam zavolio još kao dijete' kaže Luka Šulić o svom najnovijem projektu, dodajući 'oduvijek sam želio to remek djelo odsvirati na violončelu, a jako volim nove izazove.'

Slavni glazbenik i cijenjeni virtuoz na violončelu, Luka Šulić je protekloga vikenda, odnosno čak tjedan dana prije službenog izlaska albuma, u Ljubljani, lansirao i promovirao album u društvu slovenskih medija i svirao na dva rasprodana koncerta. U sklopu turneje će naravno zasvirati i u Zagrebu i to 5. veljače 2020. U KD Vatroslava Lisinskog.

Luka Šulić iz 2CELLOS, prvi je glazbenik koji svira Vivaldijeva 'Četiri godišnja doba' aranžirana za violončelo i orkestar i to je danas objavio na dugoiščekivanom albumu 'Vivaldi:The Four Seasons' (Sony Classical).

Luka Šulić jedan je od glazbenika koji svoju strast i ljubav prema glazbi prenose na publiku s nevjerojatnom lakoćom. Upravo zato su njegovi koncerti rasprodani i uvijek se traži ulaznica više. Tako je bilo i na koncertu u Ljubljani koji je ujedno i koncert s kojim je startala turneja THE FOUR SEASONS: VIALDI & MORE u sklopu koje će posjetiti i Zagreb, 5. Veljače u KD Vatroslava Lisinskog.

Kakva je bila atmosfera na KICK OFF-U turneje u Ljubljani možete pogledati ovdje https://bit.ly/368hQrN