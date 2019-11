Luka Modrić nikad emotivniji: 'Vanja mi je bila podrška od početka, pogotovo u najtežim trenucima'

Na večerašnjem predstavljanju autobiografije 'Moja igra' Luka Modrić u Esplanadi je govorio o svom djetinjstvu, odnosu s ocem ali i supruzi Vanji za koju kaže da mu je najveća podrška

Pohvalio se da je tata najbitnija karika u njegovoj karijeri. S njim je kao mali svakodnevno trenirao i učio od njega. Prema Lukinim riječima tata Stipe bio je izvrstan motivator, jako strpljiv, prepun savjeta ali ponekad i dosta kritičan.

'Sve to vrijeme koje sam s njim provodio, nešto je što te još više poveže s ocem. Ponosan sam i zahvalan što me sve to naučio i što smo sve to prošli skupa', zaključio je Luka.