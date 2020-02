Lucija Lugomer sve je dirnula emotivnom posvetom suprugu: 'Hvala ti što si mi pružio dvije najljepše uloge mog budućeg života'

Naš najpoznatiji plus size model Lucija Lugomer sa suprugom Danijelom Galićem prije nekoliko dana dočekala je sina Leona, a svom suprugu sada se odlučila javno zahvaliti posebnom i emotivnom objavom na Instagramu

'Hvala ti kao muškarcu koji se trudi iz dana u dan biti najbolji muž na svijetu. Hvala ti što si svih ovih 40 tjedana bio uz mene i to bez jedne iznimke. Hvala ti što učiš uz mene i od mene. Hvala ti što ti to nije teško priznati!!! Hvala ti što si mi pružio dvije najljepše uloge mog budućeg života. Hvala ti što si ponosan i što razumiješ kada niti ja samu sebe ne razumijem. Hvala ti što si zaljubljen te ono najbitnije je zato što se to itekako osjeti', napisala je Lucija nadalje se dotaknuvši svog odrastanja.