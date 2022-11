Lijepa voditeljica Korana Gvozdić posvetila emotivnu objavu sinčiću povodom Dana prijevremeno rođene djece

Da je svaka trudnoća izazovna dobro zna Korana Gvozdić koja je prve dane majčinstva provela u bolnici uz prijevremeno rođenog sina Olivera. Voditeljica i njezin partner Ivan Šarić podijelili su emotivnu objavu svom sinu i napisali koliko su ponosni na njegov razvoj

'Danas je 17.11., datum kada se obilježava Međunarodni dan prijevremeno rođene djece. Danas slavimo sve njih, sve naše Palčiće, borce i heroje kakve ne možete ni zamisliti. Spoznaja o snazi koja stane u ta mala tijela nešto je što te resetira iz temelja. U životu nisam imala učitelja poput njega. Pomaknuo je sve moje granice, u svim smjerovima. U mojoj tridest osmoj godini života upoznao me sa samom sobom, naučio me strpljenju za stvari koje su bitne, naučio me izolirati se od situacija i ljudi koji oduzimaju energiju i ono dragocjeno vrijeme koje se s njegovim rođenjem brojalo u minutama', napisala je prošle godine opisujući svoje iskustvo iz Petrove bolnice.

17. studeni je Međunarodni dan prijevremeno rođene djece, koji su u Hrvatskoj dobili naziv 'Palčići'.