Američka 28-godišnja glumica Shailene Woodley u ranim je dvadesetima teško oboljela tijekom snimanja serije filmova 'Različita' zbog čega je morala propustiti mnoge poslovne prilike

Zvijezda serije 'Velike male laži' Shailene Woodley na početku je karijere doživjela je neugodno iznenađenje – bila je teško bolesna.

'Zbog toga sam morala reći 'ne' mnogim poslovnim prilikama jer sam morala ozdraviti. Poslovne prilike otišle su kolegici koju jako volim i kojoj je to otvorilo mnoga vrata. Neki su mi ljudi govorili kako to nisam smjela propustiti ili kako nisam trebala biti bolesna. Sve se to ispreplelo i s mojim unutarnjim procesom u kojem sam se pitala hoću li uopće preživjeti i hoću li ikad ponovo dobiti priliku raditi na projektima u vezi kojih bi bila uzbuđena. Našla sam se u poziciji u kojoj sam se na kraju morala predati i odustati od karijere, a to je probudilo negativan glas u mom umu koji je trajao još godinama', rekla je Shailene Woodley.