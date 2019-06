Lidija Bačić Instagram dovela do usijanja: Njezine bujne obline u bikiniju raspametile obožavatelje

View this post on Instagram

Evo drageee i dragiiii mojiiii....samo zaaa vaaas😉 Leteća fotka prije sunca...malo mutnija, nema obrade, ni kamera, ni pizdarija...svježa, sretna i tamnija ja😎 Pomislim...sta bi tek bilo sa trbuhom i svime da vježbam?... Ovako samo tamanim hranu😂 Kaže PR: ne pričaj da jedeš i ne vježbaš...netko se trudi i muči pa smetaš...pa šta trebam lagati? Ja sam ista i tu i uživo!! Takva nam je obitelj i geni.. Kliknem se na mobitelu i objavim...#nevereverphotoshop 👍🏻