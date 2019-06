Letu štuke u subotu, 29. lipnja nastupaju u MSU

Bosanskohercegovačka rock grupa Letu Štuke osnovana je 1982. godine, kad je kultura punka i novog vala u bivšoj Jugoslaviji bila na svojem vrhuncu. Prva postava grupe razišla se doduše nedugo nakon njenog osnutka, a na scenu se vraćaju tek 2005. godine na inicijativu Dine Šarana.

Podršku novom okupljanju benda dao je i aranžer, producent i perkusionist Đani Pervan (koji se u međuvremenu iz Sarajeva odselio u Pariz i postao članom nove postave Rundek Cargo orkestra). Nove pjesme i novi zvuk benda dali su jasan znak da su Letu štuke na početku nove glazbene ere. U toj aktualnoj iteraciji, svirka benda je drugačija od punka prve faze - intimna, istinita, pa i bolna. Stare glazbene karijere očito su evoluirale u nov glazbeni pristup, čime Letu štuke postaju jedan od svjetski rijetkih bendova čije novo okupljanje nakon duge stanke nije tek "money reunion", niz koncerata za brzu zaradu, nego ono isto što je njihova muzika bila i nekad - rock and roll. I sa sadašnjim zvukom, Letu štuke u punoj su snazi, a njihovi koncerti najavljeni u raznim gradovima Europe.

Dino Šaran, frontmen grupe Letu Štuke o nadolazećem koncertu u MSU: 'Veliko nam je zadovoljstvo što smo dobili poziv za koncertnim nastupom na krovu Muzeja suvremen umjetnosti u sklopu šeste sezone Ljeta u MSU. Koliko čujemo radi se o vrlo atraktivnoj zagrebačkoj koncertnoj lokaciji gdje do sada još nismo imali priliku svirati a na kojoj su već svoje koncerte imala respektabilna glazbena imena regije što je još dodatna privilegija i čast. Javna tajna je da se uvijek veselimo ponovnom susretu sa zagrebačkom publikom, a i sam grad uz kojeg nas vežu lijepe uspomene i iz kojeg je prije više od 15 godina i krenula naša glazbena avantura ima posebno mjesto u našoj biografiji. I ovog puta publici jamčimo odličnu zabavu uz naše kako već provjerene songove tako i pjesme s našeg aktualnog albuma 'Topla voda'. Vidimo se 29. lipnja i mantramo da bude vedro i zvjezdano nebo.“

Uz koncert benda Letu Štuke, po cijeni jedne ulaznice, u Muzeju suvremene umjetnosti moći ćete posjetiti samostalnu izložbu umjetnice Mirjane Vodopije „Lutajući krajolik“ te izložbu jednog od najznačajnijih njemačkih umjetnika druge polovice 20. stoljeća Sigmara Polkea "Glazba nerazjašnjenog porijekla".

Uz izložbe, prije početka koncerta, u 20.30 sati očekuje vas i performans umjetnice Selme Banich.

Performansom NO LOVE FOR A NATION umjetnica će se obračunati sa samom sobom i s onima zbog koji si već dugo ponavlja: Izvedi to ili nastavi snositi posljedice. I pred publikom će dati riječ.

Također, već tradicionalno, u dvorani Gorgona MSU-a moći ćete pogledati projekcije najboljih filmova MSU kina, a ovoga puta prikazujemo dokumentarni film redateljice Petre Seliškar „Moj svijet je naopačke“ u tri termina 18.00, 19.15 i 20.30 sati. Film je kombinacija živih izvedbi vodećih alternativnih glazbenika svijeta koji sviraju Ježekove pjesme i njegovih nevjerojatnih arhivskih materijala koji su nastajali od 1960-ih do 1980-ih. Ježek je bio popularan glumac, svevremenski pisac i jedinstven performer; publiku je zadržao čak i kao zatvorenik, kao osoba koja je uvijek živjela na rubu, pjesnik i, iznad svega, majstor pjesme.

I ove godine u sklopu Ljeta u MSU očekuje vas književni program, a u subotu, 29.6. u 20 sati na terasi MSU-a (ispred kafića) ugostit ćemo nagrađivanog pisca i antikvara Zorana Malkoča te njegovog mlađeg kolegu, nagrađenog pisca i novinara Nikolu Leskovara. Malkočeva nova zbirka priča Umro Supermen (Fraktura, 2018) i Leskovarov debitantski roman Tijelo od soli (Jesenski i Turk, 2018), osim pohvala, dijele originalnu i pomaknutu atmosferu, iščašenu pripovjednu perspektivu i interes za kontinentalne krajeve Hrvatske nakon rata.

Ulaznice za multimedijalni program Ljeto u MSU 2019 – LETU ŠTUKE možete kupiti putem sustava EVENTIM i na recepciji MSU-a od utorka do nedjelje od 11 do 18 sati i subotom od 11 do 20 sati. Broj ulaznica je ograničen, a cijena ulaznica za koncert plus još 4 dodatna popratna programa je i dalje nevjerojatnih 85 kn!