Legendarni veslači, braća Sinković bili su Pasta i Četkica: 'Otvoreni smo za nastupe na vjenčanjima'

U drugoj emisiji uživo braća Sinković napustila su 'Masked Singer'. Naime, upravo su se oni skrivali ispod maske Paste i Četkice

'Genijalno iskustvo, nešto sasvim novo! Nastavit ćemo s veslanjem dokle god ide! Hvala svima na podršci, genijalni ste bili, ovo iskustvo bilo je sjajno, nešto totalno drugačije od onog što inače radimo', otkrili su braća i kroz smijeh dodala: 'Inače pobijedimo!'. Braća Sinković poručili su Saši i Borku da su bili dobri s tragovima, a potom gledateljima kroz smijeh poručili: 'Otvoreni smo za nastupe na vjenčanjima sada kada su ljudi vidjeli kako znamo pjevati'. U prvom duelu druge epizode showa 'Masked Singer' Pasta i Četkica, odnosno braća Sinković, odmjerili su snage sa Tovarom.

Uzbudljivu drugu emisiju 'Masked Singera' uživo otvorio je upravo Tovar, simpatičan i energičan! U dvoboju je imao težak zadatak protiv čak dvije maske - Paste i Četkice za zube. Pasta i Četkica definitivno su najveća maska u 'Masked Singeru', a panelistica Antonija Blaće komentirala je da se možda radi i o najvećoj maski i na svjetskoj razini. Nakon što je Tovar nastupio s pjesmom 'Let Me Entertain You' Robbieja Williamsa, panelisti su otkrili voditeljici Nikolini Pišek svoje pretpostavke o osobi koja bi se mogla naći ispod maske. Antonija Blaće otkrila je da smatra da se radi o glazbeniku Peci. 'Ispod maske je Goran Karan", poručio je Perić. Saša Lozar je, pak, prognozirao da se ispod nalazi Giuliano.

Stigli su nakon Tovara Pasta i Četkica. Jedinstvena maska u 'Masked Singeru' dosad je najveća koju su gledatelji imali prilike vidjeti, a usto je i prvi duet u showu. Zapjevali su veliki hit - 'Smokvicu' od Tajči. 'Moja prva asocijacija će zauvijek biti Tina i Nikša, no očito su dva dečka u pitanju. Ne mogu se zapravo nikakvog para sjetiti. Došla sam do toga da su to možda Vlatko Štampar i Aleks Curać Šarić, naši komičari', rekla je Antonija. 'Mislim da su to Tin i Kedžo'", uzviknuo je Saša Lozar, a potom dodao: 'Možda su to sportaši, braća Sinković. Voda je u pitanju, osvojili su sve što se dalo osvojiti'. Nives je također otišla u smjeru sporta - Nikša i Siniša Skelin. Borko je također išao u smjeru sportaša, a i on tvrdi da su to naši veslački olimpijci. Nakon što su glasovi izbrojani, u prvom dvoboju večeri pobjedu je odnio Tovar! Pastu i Četkicu Nikolina je utješila nakon gubitka i poslala ih na pripremu za nastup u posljednjoj šansi.

U drugi dvoboj večeri ušli su Pantera i Joker. Pantera se predstavila s pjesmom benda Portugal. The Man, 'Feel It Still'. 'Malo sam u dilemi, Katarina Pejović', komentirala je Nives Celzijus o političarki koja je svojedobno bila i članica benda. "Ima glazbene temelje, a u političkim vodama zna često zagrebati maligne dijelove našeg društva". Antonija Blaće rekla je da misli da je riječ o Senki Bulić. Borka su, pak, tragovi da ga je maska podsjetila na Žanamari Perčić, a Saša je rekao da je to Matija Vuica. Antonija Blaće potom se predomislila i rekla da se možda radi i o Mirni Berend. Nakon Antonije, predomislila se i Nives rekavši da se radi o reperici Karli Zelić. Nakon nastupa Jokera u kojem je otpjevala 'Poker Face' Lady Gage, Borko je otkrio oduševljenje. 'Znam tko je to, prema svim tragovima i ovome što sam čuo mislim da je to voditeljica informativnog programa, svi je jako dobro znamo, a to je naša i vaša Mojmira Pastorčić', jasan je bio Perić. Nives je, pak, odlučila da je ispod maske Ivana Knoll, a Antonija Blaće poručila je da se radi o influencerici Sonji Kovač. 'Znam malo žena koje igraju poker, glume... Ovo može biti samo Sonja', zaključila je Antonija. Saša Lozar je, pak, otkrio da bi po njemu trebala ispod maske biti Jelena Glišić. U daljnje natjecanje otišla je Pantera, a Joker je morao otići u borbu za opstanak.

Uslijedio je duboki naklon - na dvoboj je Kraljica izazvala Vrtnog patuljka! Kraljica pjeva pjesmu narodnu pjesmu – Mamica su štrukle pekli. Kraljica je izazvala veliku pomutnju u žiriju, a Borko i Antonija složili su se da se radi o bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Saša Lozar otkrio je da se možda radi o književnici Sanji Pilić. Vrtni patuljak predstavio se, pak, pjesmom sastava Smash Mouth - 'All Star'. "Borko Perić tvrdi da je to njegov kolega Dušan Bućan. U glumačkom miljeu ostala je i Nives koja tvrdi da je to Dalibor Matanić. Kraljica je pobijedila u drugom duelu, a Vrtni patuljak otišao je u borbu za opstanak.