Lana Mandarić: Mlada pjevačica posebnog glasa nova je velika nada hrvatske glazbene scene

Prvi put se široj publici predstavila s 14 godina u showu 'Zvjezdice', a prošle godine žiri i publiku 'Superstara' potpuno je oduševila svojom emocijom i dojmljivim interpretacijama. Nakon toga nastupila je na Dori sa zapaženom pjesmom 'More' te na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu sa singlom 'A što ću kada volim te' koji je već nakon prvog tjedna ušao u Top 5 najemitiranijih pjesama na radijskim postajama. Ispričala nam je sve o svojim počecima i planovima.

Svojih iskustava s glazbenih natjecanja uvijek se rado prisjećam i ponosna sam na sebe što nisam dopustila da me trema i nesigurnost svladaju na pozornici, unatoč počecima koji su uvijek teški i nepredvidljivi. Smatram da je svako izlaganje sebe – bilo kroz glazbu, nastup ili emociju – vrijedno i korisno. Takva iskustva nas grade i jačaju, a za početak karijere posebno je važno biti hrabar i vjerovati u sebe, bez obzira na izazove.

Kako gledate na svoje iskustvo u glazbenim natjecanjima? Je li to dobar početak karijere?

Mislim da je naše podneblje prepuno talentiranih ljudi. Nadam se da ću i sama biti prihvaćena kao jedna od njih. A tko to ne bi volio? Ljubav prema glazbi oduvijek je bila dio mene, od najranije dobi, ali tek nedavno sam odlučila profesionalno se okušati u tome. Uz ljubav prema glazbi, za takvu odluku presudna je bila spoznaja da treba imati hrabrosti za iskorak, da je važno usuditi se i jednostavno pokušati. Pa što bude!

Jako sam zadovoljna, posebno zbog toga što sam ovim singlom zakoračila u dance vode. To je za mene zaista novi i uzbudljiv korak. Nadam se da se ljudi mogu povezati s mojim pjesmama i da ih mogu prilagoditi vlastitim životnim situacijama – da u njima pronalaze nešto što ih dodiruje ili osnažuje. Svojim novim singlom 'Opsesija' željela sam stvoriti svojevrsnu žensku himnu, pjesmu u kojoj će se svaka cura prepoznati i uz koju se može osjećati moćno, samouvjereno i slobodno.

Mislim da je ključno stalno raditi na sebi i biti spreman suočiti se s novim izazovima. Prilike u ovom poslu nisu česte ni lake za dobiti, i stoga je važno iskoristiti svaki trenutak koji ti se pruži. Uz to, bitno je ostati prizemljen – ne dopustiti da te tih pet minuta slave učini umišljenim. Dugoročan opstanak na sceni traži strpljenje, upornost i autentičnost.

Većina natjecatelja u talent showovima kasnije 'padnu u zaborav'. Što je po vama ključno da se to ne dogodi i koja je tajna opstanka na sceni?

Nikad ne reci nikad – pa tako ni za ovo! (smijeh) Iako mi moda nije primarni fokus, volim se izražavati kroz stil odijevanja i uživam u kreativnosti koja se veže uz modu. Ako se pojavi prava prilika i osjetim da me to veseli, zašto ne? Otvorena sam za nova iskustva.

Uvijek nastojim fokus usmjeriti na pozitivne komentare i podršku koju dobivam. Hvala svima na tome! Što se tiče negativnih komentara, naravno, uvažit ću svaku dobronamjernu kritiku. No svjesna sam da takve reakcije često dolaze i od ljudi koji se sami ne bi usudili iskoračiti izvan svoje zone komfora ili napraviti nešto drugačije. Zbog toga ih ne doživljavam osobno i ne dopuštam da me obeshrabre. Umjesto toga, trudim se iz svake situacije izvući nešto dobro i zadržati pozitivan stav.

Zračite pozitivom, no javni posao sa sobom nosi i izloženost različitim komentarima. Kako se nosite s onim manje lijepim?

Smatram da je jedna od mojih prednosti to što sam veliki radnik – predana sam onome što radim i volim se maksimalno angažirati. No, isto tako sam naučila prepoznati trenutke kada je važno stati i odmoriti. U pretjeranoj volji i brzini lako se može dogoditi da se čovjek iscrpi i zaboravi uživati u sadašnjem trenutku. Vjerujem da je ključno upijati svaki trenutak kao da nam je posljednji, jer upravo tada iz njega izvučemo najviše i istinski uživamo.

Koga cijenite od hrvatskih glazbenika?

Hrvatska glazbena scena zaista je bogata izvođačima različitih žanrova, pa bih ih mogla nabrojati jako puno. No ako se fokusiram na one najveće, onda su to za mene Dino Dvornik, Gibonni, Urban i Josipa Lisac. Također cijenim brojne hrvatske bendove, kao i novu generaciju izvođača iz Yema – Hiljsona, Miach, Gršu i ostatak te talentirane ekipe.

Imali ste vrlo zanimljivu kreaciju na Dori, savršeno je pristajala vašoj osobnosti. Imate li nekog modnog gurua ili…?

Hvala vam puno na komplimentu! Inspiraciju za odijevanje pronalazim doslovno posvuda. Velika sam obožavateljica kombinacija koje se na prvu možda ne čine logičnima, ali ipak se nekako uklope i savršeno funkcioniraju. Moj 'modni guru' je zapravo moja bujna mašta i blaga opsesija Pinterestom, gdje najčešće pronalazim najviše ideja i inspiracija.