'Kuhati možete kad hoćete i kako hoćete, ali bez ljubavi rezultat nikad neće biti onakav kakav biste željeli'

Čim se pojavio u RTL-ovom kulinarskom showu 'Tri, dva, jedan – kuhaj!', 33-godišnji splitski chef osvojio je gledatelje svojom stručnošću i dalmatinskim šarmom. Prošle sezone Ivan Pažanin nije bio dio showa zbog poslovnih obaveza u trogirskom restoranu, no ove godine se u šestom izdanju omiljene kulinarske emisije i na radost gledatelja pridružio kao novi-stari član žirija. Koji mu to najbolji osjećaj izaziva kuhanje, koji kolege i chefovi ga posebno fasciniraju i što ga još veseli osim kulinarstva ispričao je za tportal

Od ovog tjedna krenula je nova, šesta sezona RTL-ova kulinarskog spektakla 'Tri, dva, jedan - kuhaj!'. Čak 20 parova koji su krenuli u borbu za titulu najboljih amaterskih kuhara ocjenjuju Tomislav Špiček, Mateja Domitrović, Mate Janković i Ivan Pažanin, koji se vratio u show. Razgovarali smo s njim o brojim temama, a kako je poznat po tome da o svome privatnom životu govori malo ili šuti, toga se držao i ovaj put ne spominjući svoju 27-godišnju djevojku Andreju Koprčinu. Nakon što ste sudjelovali u dvije sezone kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' kao član žirija brzo ste stekli popularnost, najviše među nježnijim spolom. Prošle sezone niste sudjelovali - je li vas razveselio ponovni televizijski angažman? Naravno da me povratak razveselija. Osjećam se odlično u showu, ljudi oko mene su odlični i sve je spremno za kuharski spektakl.

Najavili ste da ćete ovaj put biti stroži. Što to znači? Kandidati koji su se prijavili znaju sve što tražimo od njih. Iza nas je pet sezona tako da očekujem barem onaj minimum koji zahtijevamo od njih. Moraju biti spremni. Ustvari sam uvik isti, ali ako je hrana jako loša, ona jednako tako utječe loše na mene. A onda iz mene izlazi pojačana strogoća. (smijeh) Postali ste i gostujući suradnik predavač na opatijskom Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Što vam je donijelo to iskustvo? Stvarno je lipo od njih to što su me zvali. Ako ikako mogu pomoći i prenijeti svoje znanje, tu sam i to me jako veseli. Nakon srednje kuharske škole ukrcali ste se na brod na kojem ste plovili do Antarktika. Kakvo je bilo to iskustvo? Za mene je to bilo fantastično iskustvo. Brod me od diteta napravija čovikom. Bio je to ubrzan proces odrastanja. Bilo je jako naporno, radno, ali zahvalan sam na svakom danu provedenim na brodu. Ali mislim da brod nije za svakoga, to morate doslovno imati u krvi.

Koliko se vaše poimanje gastronomije promijenilo od tada? Poimanje gastronomije za mene je nešto što se stalno nadograđuje, uči i mijenja, naravno na bolje. S godinama dolazi iskustvo i ona vaša vlastita filozofija kuhanja. To je umjetnost koja se vječno uči. Što biste savjetovali onima koji žele postati vrhunski kuhari poput vas? Moj im je savjet puno učenja, želje, odricanja, ali ako se to zaista voli, onda će i uspjeh doći sam od sebe. Može li se kuhati bez ljubavi? Kuhati možete kad hoćete i kako hoćete, ali bez ljubavi nikad rezultat neće biti kakav biste željeli.

Koji vam je najbolji osjećaj što ga izaziva kuhanje? Najbolji osjećaj u kuhinji mi je kada dobijete potvrdu gostiju da su zadovoljni i sretni vašim radom. Jer koja je onda svrha kuhanja ako to nije tako? Kakva jela najviše volite i što nikad ne jedete? Stvarno volim sve. Samo da mi je moment i želja u tom trenutku to i pojesti. Skoro nikad, eto, ne jedem iznutrice, nisam baš neki ljubitelj. Kuhanje na malim ekranima je in. Što je po vama razlog tome? Kuhanje je dio života. Jednostavno gledanje hrane i njene pripreme izaziva sreću i u vama potiče nešto dobro. Zato je to in i to će uvik biti in. Samo morate pogoditi format televizijskog kuhanja koji će privući gledatelje.

Jesu li Hrvati dobri znalci kad je hrana u pitanju ili se tek budimo iz mrtvila? Hrvati su jako dobri poznavatelji hrane, sad to podižemo na veću razinu. Što to hrvatska kuhinja ima, a druge nemaju? Hrvatska kuhinja ima apsolutno sve. Još samo da ono naše vlastito usavršimo, prezentiramo i počnemo prodavati, nema nam ravnog. Nadam se da idemo prema tome i zato hrvatskom seljaku, ribaru, poljoprivredniku treba pomoći i olakšati put da plasira svoj proizvod. Tko je najviše utjecao na vaše kuhanje i pripremanje hrane? Mislim da je to urođeno. U familiji su uvik kuhanje i hrana bili bitni i uživalo se u tome. Tako da mislim da mi je to bija prirodni put.