Nakon što je u New Yorku potrošila milijune, Meghan Markle zablistala u skupocjenoj Valentino haljini i Christian Dior štiklama

Odlazak vojvotkinje od Sussexa na tradicionalno darivanje djeteta u New York jedna je od glavnih tema britanskih, ali i svjetskih tabloida. Pitanje je li bivša glumica pretjerala s kraljevskim troškovima koje pokrivaju porezni obveznici, povlači se po medijima

Uoči službenog odlaska u Maroko s princom Harryjem, Meghan Markle je skoknula do New Yorka gdje se našla s nekoliko dobrih prijateljica na tradicionalnom 'baby showeru'. Kensingtonska se palača požurila objaviti da je troškove putovanja pokrila sama, a let privatnim avionom navodno je pokrio bračni par Clooney. To ipak nije dovoljno da se strasti smire jer ako vojvotkinja i nije provukla osobnu karticu kako bi platila krpice koje je prošetala Manhattanom ili luksuzni smještaj, ostaje pitanje uzvraćanja usluga koje si je time nametnula.