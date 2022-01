Keanu Reeves pokazao veliko srce: Donirao je čak 70 posto dobivenog honorara od 'Matrixa', a poznato je i kome

Za snimanje filma kojim je postigao svjetsku slavu dobio je unaprijed 10 milijuna dolara, a ugovorom je dobio i svoj dio kolača od zarade, pa je u konačnici na njegovom računu završilo 35 milijuna dolara. Ipak, Keanu Reeves od svega je zadržao tek 30 posto, a ostalo je odlučio donirati

Čak 70 posto zarade od prvog u nizu filmova iz franšize 'Matrix', koji je snimljen 1999. godine, Keanu Reeves odlučio je donirati i to stručnjacima za istraživanje lijeka za leukemiju. A razlog zašto je odabrao baš njih je i više nego jasan, budući da se njegova mlađa sestra Kim čak 10 godina borila sa zloćudnom bolesti.

Prema nekim medijskim napisima iz tog doba, Keanu Reeves potrošio je oko 5 milijuna dolara na razne terapije koje su pomogle njegovoj sestri u oporavku.

Upravo zbog svega toga osnovao je i privatnu fonaciju koja pomaže ljudima oboljelima od leukemije, posebice djeci. No, Keanu Reeves odlučan je u tome da se njegovo ime ne povezuje uz sve to niti da on na sebe preuzima neke zasluge.