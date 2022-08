Kći Gwyneth Paltrow izrasla je u pravu ljepoticu: Mlađahna Apple uživa u ljetu iz snova

1/13

Apple Martin, kći glumice Gwyneth Paltrow i rockera Chrisa Martina, u svibnju je napunila 18 godina, a ovoga ljeta sa svojim vršnjacima uživa u čarima Ibize. Plavokosa Apple izgledom jako podsjeća na svoju slavnu mamu, a iako je ove godine završila srednju školu još uvijek nije poznato koji je fakultet upisala i nastavlja li školovanje.

Za sada Apple nije pokazivala interes za glumom, kojom se osim njezine majke, bavi i baka Blythe Danner (Gwynethina majka). No nije tajna da voli glazbu, a s ocem je napisala pjesmu Coldplaya 'Let Somebody Go' koju bend izvodi sa Selenom Gomez.