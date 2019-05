Kako smo oteli Wu-Tang Clan?

'Može se reći da smo ih doslovce oteli na ruti između Stockholma i Helsinkija' – otkrio je Dušan Kovačević, osnivač EXIT-a i Sea Stara

Tako počinje bez sumnje najuzbudljivija festivalska priča godine – ona u kojoj je europska turneja hip hop božanstava Wu-Tang Clan, dotad isključivo rezervirana na zapadni i sjeverni dio kontinenta, skrenuta čak 2000 km kako bi bend popisu najvećih europskih metropola, poput Londona, Berlina i Pariza, dodao i Umag, 25. svibnja.

Turneja 'Bogovi rapa' objavljena je početkom godine. Po izvornom planu Wu-Tang Clan je trebao od 10. do 27. svibnja proći 11 stanica od Velike Britanije i Irske preko Francuske, Njemačke i Nizozemske sve do skandinavskih zemalja. U tamošnjim metropolama bukirane su grandiozne arene, a gust raspored nije otvarao puno prostora za bilo kakva dodavanja. Sve dok nije došao poziv iz EXIT-a.

'Nazvao sam njihovog agenta i objasnio da im je mnogo bolje da tih par dana između dva koncerta provedu na sunčanom Jadranu nego u skandinavskoj hladnoći i uz put prirede na Sea Staru, verujemo, najbolji koncert na čitavoj turneji' – otkriva Dušan Kovačević.

Pregovori su trajali jako dugo, međutim argumenti organizatora, izuzetan ugled kojeg EXIT uživa među agentima i menadžmentima brojnih glazbenika te iskustvo i sjećanja na nastup koji je Wu-Tang imao na Petrovaradinskoj tvrđavi bili su izuzetno jaki aduti.

'U ovakvim situacijama potrebno je biti fleksibilan i razumjeti potrebe benda. Oni su izričito odbili putovati redovnim linijama, pa smo morali osigurati luksuzni VIP privatni jet. i to ne bilo kakav, već najluksuzniji moguć, kakvih u svijetu ima svega par stotina, s preko 50 mjesta u biznis klasi, predviđen za potrebe posebnih klijenata, s vrhunskom udobnošću i uslugom. Također, osigurali smo im vrhunsku produkciju s glavnih pozornica EXIT festivala i superioran dizajn pozornice na kojoj će nastupiti, još napredniji nego prethodne godine – dodaje Kovačević.

U povijesti glazbe i pop kulture malo je kolektiva koji mogu stati u istu rečenicu s Wu-Tang Clanom, pogotovo jer njihova glazba, stav i kreativnost zvuče svježe i uzbudljivo i za nove generacije. Turneja 'Bogovi rapa' koja slavi 25 godina epohalnog izdanja 'Enter the Wu-Tang (36 Chambers)', zajedno sa sjajnim dokumentarcem 'Of Mics And Men' i istoimenim EP-em, kao i nakon što im je rodni Njujork dodelio cijeli kvart na matičnom Staten Islandu pokazuju da 2019. bend i dalje dominira najjačim žanrom na planeti. U takvoj situaciji EXIT-ov tim uspio je izboriti se da bend dođe na Sea Star festival. Ipak, to nije sve.

'Ono što oni još ne znaju je da će se u potpunosti zaljubiti u Istru' – zaključuje Dušan Kovačević.