Julia Roberts objasnila zašto su 50-e najbolje godine života

Omiljena američka glumica osvanula je na ovomjesečnom izdanju prestižnog magazina Harper's Bazaar čija je tema 'usudi se'. Julia Roberts pokušala je savladati strah od visina, razgovarala o starenju, ostvarenju snova, majčinstvu i odnosu sa suprugom Danielom Moderom

Dotakle su se tada i teme snova i ostvarenja istih. Julia je kazala kako trenutno živi svoje najljepše godine i kako je većinu snova već ostvarila, a osvrnula se i na ružan period života i to kako su tabloidi često pisali neistine o njoj i njezinu braku s Danielom Moderom.

'Takve stvari zaista znaju pogoditi čovjeka, koliko god mislili da smo jaki, to uvijek utječe na nas. Toliko sam ponosna na svoj brak i zato me najviše bole takve priče. U srpnju smo proslavili 16. godišnjicu braka i jako smo sretni što smo pronašli jedno drugoga', rekla je Julia, a gospođu Winfrey zanimalo je kako uspijeva objasniti svojoj djeci što se zbiva u medijima i da to nema veze s realnošću.