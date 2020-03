Josipa Lisac uskoro predstavlja box set Diskobiografiju

Josipa Lisac, diva koja je tijekom cijele svoje glazbene karijere pomicala granice, one glazbene, ali i osobne, upravo je na današnji dan trebala dobiti Porin za životno djelo. Novonastala globalna situacija mnoge je stavila na čekanje pa će tako i Josipa svoj najvažniji Porin dočekati u nekim narednim mjesecima

'Čim se pojavila s O'Harama, izazvala je senzaciju. Za početak, u očima tek stasale rokerske zajednice. Bilo je to u kasno ljeto 1967. u Koncertu za ludi mladi svet, prvom televizijskom serijalu koji je sustavno bilježio groznicu subotnjih večeri što je vladala jugoslavenskom pop scenom'. Ovako je Siniša Škarica, dugogodišnji urednik u Croatia Recordsu, započeo svoj predgovor o Josipi Lisac na novoj četverostrukoj kompilaciji Diskobiografija čiji je autor, stoji u priopćenju.

No, ono što je napravila u svojoj karijeri, zbog koje je na glazbenom tronu više od pedeset godina, neizbrisivo je i na novom kronološki poredanom box setu. Od njenih prvih pjesmama Voljeti to je radost i Arsenove Što me čini sretnom, objavljenim za Jugoton 1968. godine do Arestantove ode Steničci objavljene prošle godine, koju je otpjevala u pratnji slovenskog glazbenika Janija Hacea, člana popularne grupe Siddharta i autora nekoliko njenih pjesama. Prva tri CD-a sadrže njene studijske snimke od 1968. do 2019. godine dok su na četvrtom CD-u kronološki poredane njene live izvedbe, od pjesme Igra valova u mom sjećanju iz 1969. godine do tradicionalne makedonske pjesme Jano mori koju je otpjevala u pratnji gitarističkog virtuoza Vlatka Stefanovskog na njegovom koncertu u Lisinskom 2018. godine.

'Nije snimala pjesme unikatnih melodijskih i harmonijskih rješenja, hermetičnih, nadrealnih stihova ili revolucionarnog zvukovlja. Više-manje bile su to pop pjesme standardne profesionalne strukture kojima su njezin uzbudljivi, moćni glas i pažljivo dizajniran, izazovan imidž osvajali put do srca i sentimentalnih spomenara njezine posvećene publike. U tomu je, u ravni masovnog ili komercijalnog, uglavnom ostajala ekskluzivna, nerijetko u manjini ili kako bi Miljenko Jergović lijepo rekao - mimo svijeta. Sama i svoja. Kritika je nije uvijek slavila. Ili je ostajala bez teksta na ekstra dimenziju kako njezina vokala tako i pojave, korigirajući se često naknadnom pameću', između ostalog napisao je Siniša Škarica.

U bogatoj knjižici ovog box seta nalaze se sve naslovnice s kataloškim brojevima na kojima su se odabrane pjesme prvi put pojavile, a ima ih točno sedamdeset, što je i broj godina koje je 14. veljače proslavila Josipa Lisac. Autorica naslovne fotografije i fotografije u knjižici je Mare Milin.