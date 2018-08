Još jedno bizarno kraljevsko pravilo: Princ Harry i Meghan Markle neće imati skrbništvo nad svojom djecom

U moru kraljevskih pravila koja se ne poklapaju sa zakonima u ostatku svijeta, strani su mediji naišli na još jedno koje će možda jednoga dana napraviti probleme vojvotkinji Meghan Markle i princu Harryju

Kada jednoga dana novopečeni kraljevski par, Meghan Markle i princ Harry postanu sretni roditelji, shvatit će da zapravo oni nisu punopravni skrbnici svoje djece. Uređeno je to pravilo britanske kraljevske obitelji koje datira još iz vladavine kralja Georgea I. , a kojeg tijekom godina nije promijenio i prilagodio niti jedan drugi vladar, pa ni aktualna kraljica Elizabeta II.

'Još od vremena kralja Georgea I. postoji ovaj zakon. Bilo je to 1700. godine i zakon nije nikada promijenjen. On ga je donio na snagu zbog loših odnosa sa svojim sinom Georgeom II., pa je tako postao zaštitnik svoje unučadi', objašnjava Marlene Koenig, stručnjakinja za odnose unutar kraljevske obitelji.

Iako je zakon izdan prije gotovo 300 godina on je još uvijek legalan u Britaniji i članovi kraljevstva moraju ga poštovati. Prema njemu, skrbništvo nad svom kraljevskom djecom ima upravo kraljica Elizabeta II. Ona ima puno pravo umiješati se u odgoj te je njezina riječ zadnja kada se radi o obrazovanju, zaposlenju i ostalim odlukama kraljevskih nasljednika.

To ujedno znači da je kraljica glavna kada je riječ o životnim odlukama malenog princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa. Iako ima to pravo, kraljica Elizabeta do sada se nikada nije uplitala u odgojne metode svog unuka princa Williama i njegove supruge Kate Middleton, smatrajući kako taj segment sami odlično odrađuju.