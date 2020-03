Jennifer Lopez ima poseban razlog zašto joj se ne žuri udati

Slavna 50-godišnja pjevačica i glumica Jennifer Lopez nedavno je izjavila kako joj nije važno hoće li se udati za svog zaručnika Alexa Rodrigueza

Jennifer Lopez Alexa Rodrigueza smatra posebnim jer je toliko drugačiji od ostalih muškaraca s kojima je prije bila.

'Naša je veza potpuno drugačija od bilo čega što sam do sad iskusila, pogotovo kad je u pitanju dosljednost. Kad on kaže da će nešto napraviti, onda to i napravi. Svaki put. I to puno znači. On želi nešto graditi zajedno sa mnom, a to nikad nisam imala. Nikad nisam imala nekoga tko želi vidjeti kako sjajim i rastem. Mislim da je prošla godina bila toliko dobra jer me je pustio da radim što želim. Nije me sputavao i pokušavao biti u prvom planu', rekla je Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez svjesna je kako njen ljubavni život utječe na dvoje djece koje ima s Marcom Anthonyjem. Emme Maribel Muñiz i Maximilian David Muñiz dobro su prihvatili Alexa Rodrigueza jer su ga dugo upoznavali i zato jer su sva djeca zajedno ljetovala.

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez iznimno se trude stvoriti jednu veliku obitelj.