Jedna od nautjecajnijih žena u luksuznoj modnoj industriji dolazi u Hrvatsku

Hrvatica koja drži sve konce visoke mode u New Yorku u sklopu sjajnog novog projekta Career Paths Connects želi svoj put i uspjeh približiti mladima

Jedna jako chic Hrvatica s adresom u New Yorku, imenom Tanya Golešić predsjednica je uprave modnog carstva Jimmy Choo. Ovaj luksuzni brend, zasigurno najpoznatijih štikli na svijetu, koje obožavaju brojne svjetske zvijezde poput Beyonce, Jennifer Lopez ili Lady Gage, kruna je karijere poznate Hrvatice, ali i dokaz kako se mukotrpan rad u kombinaciji sa ambicijom uvijek isplati. Ova uspješna poslovna žena, s dugogodišnjom karijerom u modnoj industriji, svoju je profesionalnu karijeru gradila u tvrtkama poput Canada Goose Inc., obnašala je i poziciju Senior Vice President of Global Sales & Business Planningu za Marc by Marc Jacobs, kao i izvršne pozicije u Jones Group i Ralph Lauren Corp. Trenutno je i direktorica udruženja modne obuće u New Yorku (Fashion Footwear Association of New York), a unatoč tomu nikada nije zaboravila svoje podrijetlo te domovinu kojoj se uvijek rado vraća.

Kao žena sa zaista impresivnom svjetskom karijerom pozvana je da bude dijelom skorašnjeg projekta pod nazivom Career Paths Connects, koji će se održati 25. siječnja u hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu. Career Paths osnovan je 2014. u Milanu u Italiji, a radi se o sjajnom projektu koji potiče mlade na obrazovanje i pomaže im pri pravom odabiru istoga. Zamišljen je kao mjesto gdje će, po uzoru na svjetske prakse, mladi dobiti mogućnost da s najboljim svjetskim stručnjacima, poput Tanye Golešić, jasnije definiraju gdje žele stići, kojim putem ići i kako pronaći zadovoljstvo u postizanju karijernih ciljeva.

Od 10:00 do 17:00 sati posjetitelji sajma interaktivno će sudjelovati u procesu međusobnog upoznavanja s izlagačima iz cijele Europe, SAD-a i Azije. Štandovi brojnih poznatih sveučilišta, poput talijanskog Bocconija ili španjolske IE Business School približit će svoje svjetonazore i kriterije budućim studentima te im samim time olakšati proces upisa na njihove prestižne fakultete. Također, na sajmu će biti prisutne respektabilne ljetne škole i strani internati sa svojim zanimljivim programima, čije dobne skupine započinju s 12+, što čini “Career Paths Connects” odličnom prilikom i za mlađe uzraste. Iznimna je to prilika da se sve nedoumice, zbunjenost, ali i nesigurnost u odabiru pravog karijernog puta svedu na minimum, uz personalizirani, individualni i drugačiji pristup profesionalnom životu. Pomoć stručnjaka za karijeru najbolje je rješenje za realizaciju velikih želja učenika, ali i njihovih roditelja, za definiranje jasne vizije i postavljanje dostižnih ciljeva.

Upravo susret i razgovor s uspješnim stručnjacima koji su, koliko se god to sada čini nezamislivim, također jednom bili u nedoumicama u kojima se trenutno nalaze mnogi mladi, mogao bi se pokazati kao pravi motivator i poticaj ostvarivanja ambicija. Inače, Tanya Golešić rođena je u Hamiltonu, na kanadskom jezeru Ontario, gdje su se njezini roditelji Hrvati, tijekom sedamdesetih godina prošlog stoljeća, preselili tadašnje komunističke Jugoslavije. Svoju bogatu karijeru Tanya je započela u Torontu, radeći za kanadskog modnog dizajnera Petera Nygrad-a kao glavni računovođa u modnoj industriji. U siječnju 2001. odlučila je slijediti svoje snove i preselila u New York, gdje je u Nygardovoj američkom sjedištu obnašala funkciju direktora prodaje. To se pokazalo kao odličan izbor, jer se upravo New York ispostavio ključnim u daljnjoj gradnji njezine uspješne karijere u modnoj industriji. 2007. godine Tanyu je regrutirao Ralph Lauren kao potpredsjednicu prodaje i planiranja, gdje su njezine vještine prepoznate i uvažene. Upravo je u Ralph Lauren-u Tanya naučila sve o svijetu mode, luksuza i luxury brandinga, sfere u kojoj je trenutno priznata kao vodeći stručnjak. Modni mogul Ralph Lauren pokazao se kao polazišna točka njezine bogate međunarodne karijere. Nakon Ralph Laurena pridružila se Jones Apperel grupaciji kao senior potpredsjednik te pod sobom nadzirala više luksuznih brandova, a potom prešla u LVMH grupaciju ( Louis Vuitton Moet Hennessy), također kao potpredsjednik prodaje za brend Marc by Marc Jacobs. Potom je 2014. regrutirana od strane Brain Capitala, gdje je bila zadužena za vodstvo komercijalne strategije poznatog branda Canada Goose. Tanya je ubrzo razvila Canada Goose u vrhunski svjetski luksuzni brend, povećavši svijest i prihode u SAD-u, Kanadi, Europi i Japanu. U ožujku 2016, Tanya postaje predsjednik/izvršni direktor Jimmy Choo Amerike u New Yorku. Od tada obnaša funkciju kao član izvršnog tima, te i dalje vodi prodaju Jimmy Choo na Capri Holding (sada Jimmy Choo, Michael Kors i Versace).

Ovaj sajam odlična je prilika za sve mlade, one koje žele ostati u Hrvatskoj, kao i one koji žele ostvariti bogate međunarodne karijere. Pravo je mjesto za povezivanje mladih umova s iskusnim stručnjacima, što je uistinu prekrasna priča o nesebičnom prenošenju znanja na mlade generacije.

Za sve dodatne informacije i eventualna pitanja možete se obratiti na https://careerpaths.hr/ i na https://careerpaths.hr/event/career-paths-connects/