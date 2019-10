Jason Momoa bez dlake na jeziku o tituli filmske zvijezde: 'Javnosti nisam poznat po glumi već samo po akciji'

Superjunak Aquaman i zvijezda serije 'Igra prijestolja', Jason Momoa, brojne je iznenadio svojim mišljenjem o vlastitom statusu filmske zvijezde

U spomenutom intervjuu proslavljeni glumac s Havaja također se dokatnuo mlađahnog kolege iz nadolazećeg filma 'Dune', Timotheea Chalameta, izjavivši: 'Nikada se ne bih mogao nositi s onim što on čini. On je tako j****o talentiran. Ja sam malo gluplji i treba mi vremena, što je za mene vjerojatno bolje jer bi stvarno bilo loše da se meni dogodilo isto u njegovoj dobi. Jednostvano bih sve s****o'.