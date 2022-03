James Bond postaje zaposlenik Amazona: Zašto je Bezos potrošio 8,5 milijardi dolara na filmski studio MGM

Amazon je novi vlasnik filmskog studija MGM, a taj ga je posao koštao 8,5 milijardi. No mnogi se pitaju hoće li im se to ulaganje isplatiti

'Čini se da je lov na poznate filmske naslove, odnosno intelektualno vlasništvo studija, u prvom redu franšizu Jamesa Bonda glavni razlog ove akvizicije', rekao je za Variety Peter Newman, voditelj programa MBA/MFA na Tisch School of Arts na sveučilištu NYU.

Analitičari vjeruju da je upravo Bondova franšiza bila mamac za Amazon. Ti su filmovi i dalje jako popularni, a definitivno imaju potencijal za spin offove, ali i serije. U posljednjih 60-ak godina serijal o agentu 007 zaradio je milijarde dolara dok je najnoviji film 'Za smrt nema vremena' (No Time to Die) uprihodovao više od 770 milijuna dolara globalno od svoje listopadske premijere.

Amazon se, naravno, nada da će mu kupnja MGM-a pomoći u holivudskim streaming ratovima, u kojima pobjeda ovisi o privlačenju novih pretplatnika, a zatim i o njihovom zadržavanju na platformi. Za sada po tom pitanju ne stoje ni približno dobro kao najpoznatiji konkurenti Netflix i HBO Max. No s druge strane ima ono što konkurenti nemaju: Amazonu bogatstvo ne raste, ali i ne pada na temelju poslovanja segmenta zabave, a uz Apple jedini je streaming servis koji ima luksuz da mu sadržaj i zabava nisu ni približno glavni izvori prihoda.

Što se mijenja u budućnosti?

Kad je Amazon krenuo raditi in house filmove, prigrlio je taktiku da ih prvo prikazuje u kinima i tek nakon nekog vremena postali bi dostupni na samom servisu. No i to se sad promijenilo, njihova zadnja dva velika naslova, 'Being the Ricardos' i 'Coming 2 America', debitirali su na Prime Videu. Kad je buduće poslovanje MGM u pitanju, barem ono u bliskoj budućnosti, većina filmova čija je produkcija u tijeku premijere će imati u kinima jer je to bio dio ugovora. Međutim tek se treba odlučiti nakon koliko dana od kino premijere će se ti filmovi moći gledati na streaming servisu (u pandemiji je praksa postala 45 dana).