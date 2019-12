Ivica Kostelić otkrio dosad nepoznate stvari iz svog privatnog života i karijere

U domu proslavljenog hrvatskog skijaša i njegove supruga Elin vlada posebno uzbuđenje budući u njihov dom stižu dvije curice. Ivica Kostelić gostovao je u četvrtoj sezoni popularne emisije 'Dudo i prijatelji' na Laudato TV-u gdje je pričao o svojoj obitelji, ali i planovima

'Ivica je bila davna želja u nekom drugom formatu. Do sada smo imali zaista puno zanimljivih gostiju od nekadašnjih sportaša, do mladih nada hrvatskoh sporta, pakaolompijaca, lječnika, nutricionista. To je emisija koja je definitivno nedostajala u medijskom prostoru', rekao je za tportal Dubravko Šimenc.

Ivica Kostelić je na gostovanju u emisiji Dudo i prijatelji' priznao kako nije očekivao trijumf na slalomskoj utrci Svjetskog kupa u Aspenu prije skoro 20 godina kada je pobijedio prvi puta u svojoj karijeri.

'To je bila eksplozija enerije koja se dugo taložila, odnosno dugo je bila 'u lancima' jer sam ja od sezone '98 do 2001. imao tri teže operacije u koljenu i još dvije lakše operacije. Na to nitko nije računao', izjavio je. Njegov otac Ante Kostelić godinama je pisao osobni dnevnik kojeg Ivica ga danas vrlo rado čita. 'On sam jako dobro piše. Njegovi dnevnici nisu samo brojke i slova nego su literalni doživljaj. Čitati njegove dnevnika nikad nije dosadno', ističe. Pričao je o skijalištima i preporučio Dolomite i Colorado dok sa Schladmingom nije oduševljen.