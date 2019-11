Islandski Ólafur Arnalds donosi najveću produkciju s bendom

Cijenjeni islandski producent i multi-instrumentalist Ólafur Arnalds premijerno s bendom i velikom produkcijom dolazi u zagrebačku Tvornicu kulture u četvrtak, 21. studenog

Olafur Arnalds ima široki katalog, od skladanja soundtracka za BBC seriju 'Broadchurch' za koju je dobio nagradu BAFTA, The Chopin Project s kojim istražuje klasičnu glazbu ili Island Songs zbog kojeg je putovao po Islandu i surađivao s glazbenicima. Glazbeni put je počeo kao bubnjar za islandske metal bendove, a otpočeo je karijeru u potpuno novom žanru 2007. uz genijalne albume poput 'Eulogy For Revolution' i 'For Now I Am Winter'. Osnovao je eksperimentalni techno duo Kiasmos, surađivao s Nilsom Frahmom, objavio niz solo EP-jeva, a suradnje na filmovima i serijama značajno su lansirale njegovu karijeru.

Službeni četvrti solo album “re:member” predstavlja najznačajniju manifestaciju Arnaldsove glazbene vizije, a slušatelje vodi kroz razne osjećaje. Može se zamjetiti svaki djelić njegovog rada i utjecaji glazbenih žanrova, kompozicije, soundtrackovi, zvukovi iz prirode, a album je živ i stalno se kreće, jer svaki put čujete nešto novo.