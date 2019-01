Irina Shayk progovorila o majčinstvu i otkrila da na crvenom tepihu rijetko nosi donje rublje

Ona je jedna od najtraženijih manekenki današnjice, ujedno i prva Ruskinja koja se pojavila na naslovnici Sports Illustrated Swimsuit izdanja, koja je nosila revije svih najvažnijih dizajnera, ali i snimila kampanje za najjače brendove. Otkako je postala majka Lee de Seine, koju je dobila u vezi s holivudskim glumcem Bradleyjem Cooperom, Irina Shayk svoju je modnu karijeru ostavila pomalo po strani, no sada se vraća na velika vrata, a sve je započela velikim intervjuom za čuveni W magazin. povodom nove kampanje za Intimissimi koju je snimila

'Živimo u 21. stoljeću, no unatoč tome ljudi me idalje pitaju što za mene znači biti seksi? Nije tu riječ o tome da staviš push-up grudnjak, crveni ruž i štikle. Svaka je žena seksi na svoj način. To je nešto što izvire iz tebe i nije poanta da to pokazuješ na sve strane. Za mene je seksi i žena odjevena u odijelo i tenisice. Sve ovisi kakav ti je karakter, kako se krećeš, kako govoriš, to je seksi', otkrila je Irina Shayk i dodala da najviše samopouzdanja daje joj udobno donje rublje.