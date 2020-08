Interijer koji odiše luksuzom

Nakon 9 uspješnih godina, Gold Class još atraktivniji nakon opsežne renovacije. CineStar kina otvaraju danas!

Kad je CineStar prije devet godina predstavio koncept luksuznog Gold Class kina, podigao je ljestvicu kino doživljaja u regiji. Ova je usluga još uvijek jedinstvena ponuda CineStara te u međuvremenu nije dobila konkurenciju, a Gold Class kino dvorane i sam koncept vip usluge pružaju uistinu vrhunski osjećaj za sve ljubitelje filmova. Zaseban ulaz s conciergeom, garderoba, vrhunski lounge bar, elektronički podesive fotelje, večera po izboru za vrijeme filma i osobna usluga na zvonce nisu ostavili ravnodušnima ni najizbirljivije goste te je Gold Class ubrzo stekao vjernu publiku. Ovo je mjesto posebno postalo popularno za privatne proslave rođendana te ugošćuje i razna poslovna događanja.

Nakon gotovo desetljeća, CineStar je odlučio udahnuti novi šarm u Gold Class kino. Stanka rada uslijed pandemije poslužila je za radove na renovaciji, a novo uređenje potpisuje Kristina Bradač Radić, poznata dizajnerica interijera.

Gold Class by PREMIUM VISA inspiriran je izgledom starih engleskih klubova. Baš kao uređenje koje viđamo u filmovima koji su nadahnuti tim stoljećem, tako i novouređeni bar Gold Class-a odiše detaljima poput konjak kožnih fotelja, kariranim uzorkom, svijećama i lampama koje daju toplo svjetlo, a police s knjigama savršeno zaokružuju cijelu priču i samom prostoru daju toplinu i osjećaj dnevnog boravka u koji će se svatko rado vraćati. Glavni element Gold Classa je upravo zlatna, a to je naglašeno detaljima poput ogledala i drugih raskošnih elemenata.

Ukupni kapacitet Gold Class by PREMIUM VISA dvorana je 80 sjedala (po 40 sjedala u paru u svakoj dvorani). U obje dvorane postavljen je novim karirani tepih te su sva sjedala novo tapecirana. Jedna dvorana je ostala tradicionalno zlatna, dok je druga zaživjela u smaragdno zelenoj boji. Upravo zahvaljujući ograničenom broju sjedala, Gold Class by PREMIUM VISA dvorane iznimno su prostrane, posebno opremljene i izgrađene prema specijalnim standardima. Prvoklasne luksuzne fotelje smještene u paru, elektronski su podesive, istovremeno omogućuju trenutno vrlo traženu, maksimalnu privatnost. Dvorane su tehnološki superiorne s „wall to wall“ platnima te vrhunskim zvučnim sustavom.

CineStar kina su, nakon petomjesečne pauze otvorena od danas 20. kolovoza, a u novorenoviranom Gold Class-u ćete kao i uvijek do sada moći uživati u brižno osmišljenim menuima pripravljenim od svježih i biranih namirnica te slasnim desertima, a prije ili poslije filma na raspolaganju vam je nepušački bar za piće po želji.

CineStar otvaranjem kina od samog starta najavljuje izuzetno bogat i uzbudljiv filmski program. U prvom tjednu publika će moći pogledati čak nekoliko premijera: eksplozivni psihološki triler „Bijesan“ (Unhinged) s Oscarom nagrađenim Russellom Croweom u glavnoj ulozi, kao i beskrajno romantičnu i inspirativnu glazbenu priču „Još uvijek vjerujem“ (I Still Believe). Također započela je pretprodaja za film s jednim od najizdašnijih budžeta ikad snimljen u Hollywoodu, dugoočekivani „Tenet“, kojeg potpisuje najuspješniji redatelj današnjice, Christopher Nolan, a čije prikazivanje počinje 27. kolovoza.

CineStar je pripremio kino dvorane za novi prijem posjetitelja, proveli su dezinfekciju, uspostavili nove higijenske standarde i njihovo održavanje te upoznali zaposlenike sa zaštitnim procedurama i postupcima, tako da otvaranje dočekuju posve spremni. Planirane mjere su nadopunjene i najnovijim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za kinoprikazivačku djelatnost.

Priuštite si među prvima jedinstveno iskustvo u novouređenom Gold Classu - ulaznice su dostupne na: https://www.blitz-cinestar.hr/goldclass