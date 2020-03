House trio Meduza ima novi ljetni hit uoči nastupa na Sea Star festivalu

Zapalili su sve svjetske radio postaje, uz njihove house hitove plesalo se cijelo prošlo ljeto, pa i duže, a istu namjeru imaju i za sezonu pred nama – house trio Meduza spakirao je novi ljetni hit „Born To Love“ koji dva tjedna od objave broji već više od pola miljuna Youtube pogleda! Naoružani ovakvom ljetnom bombom stižu i na Sea Star festival u umašku lagunu Stella Maris gdje će zajedno s potvrđenim Cypress Hillom, Amelie Lens, Umekom i mnogim drugima kreirati još jednu ludu festivalsku avanturu

Njihov megahit „Piece Of Your Heart“ u suradnji s Goodboys označio je veliki povratak house glazbe u dnevne top termine svih radio postaja, streaman je više od bilijun puta u svijetu, a samo u Velikoj Britaniji dosegao je dvostruku platinastu nakladu. Sve je to začinjeno i laskavom Grammy nominacijom za Najbolje dance izdanje zbog čega su reflektori sada još jače upereni u ovaj talijanski trojac. U novom singlu „Born To Love“ snage su udružili s londonskom pjevačicom SHELLS čiji je meki i melodični vokal zanimljiva protuteža tutnjajućim basevima i atmosferičnim akordima već prepoznatljivog Meduzinog rukopisa.