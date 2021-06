Hoće li odabir cjepiva utjecati na odlazak na koncerte? Prve su zabrane pale, a ako ste primili AstraZenecu njegov nastup nećete moći gledati

Iako su ljudi diljem svijeta s nestrpljenjem dočekali da njihovi omiljeni glazbenici napokon počnu sa svirkama uživo, čini se u istima ipak neće svi moći uživati. Čini se da nam je barem bliža budućnost takva da ne samo da oni koji nisu cijepljeni ili koji nisu preboljeli covid neće moći prisustvovati koncertima i raznim događanjima, već će ovisiti i o cjepivu koji ste primili

Na opće oduševljenje njegovih najvjernijih obožavatelja dočekana je vijest da se The Boss, odnosno Bruce Springsteen vraća svojim nastupima na Broadwayju. I, da, 'show will go on', odnosno 'zabava ide dalje', no samo za odabrane, odnosno za one cijepljenje određenim cjepivom protiv Covida-19.