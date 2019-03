Gwyneth Paltrow: 'Uživam biti u 40-ima i napokon sam prestala brinuti što ljudi misle o meni'

Tijekom konferencije u New Yorku Gwyneth Paltrow progovorila je o razlozima odlaska iz filmske industrije, svojoj poslovnoj kompaniji koja vrijedi 250 milijuna dolara te privatnom životu. Dotakla se i starenja te objasnila zašto uživa u četrdesetima

LEŽERAN LOOK

Starenje je u Hollywoodu postao luksuz koji rijetko tko može objeručke prihvatiti kao prirodni tok događaja. Međutim, uspješna plavuša jedna je od onih žena kojima to ne stvara teret.

Drugi je to brak holivudskoj ljepotici. Prvi puta udala se za Chrisa Martina , frontmena grupe 'Coldplay' s kojim je provela dugih 11 godina te dobila sina Mosesa i kćer Apple .

Prisutne na konferenciji možda je najviše zanimalo zbog čega je rekla zbogom filmskoj industriji.

'Imam nevjerojatan tim ljudi i svojoj tvrtki koji rade za mene. Volim izazove koje pred mene stavlja taj posao. Volim se ustati svaki dan znajući da me očekuju obveze u firmi. Osjećam se aktivnom, produktivnom i to je ono što me tjera naprijed', objasnila je Paltrow, inače osnivačica portala Goop koji se bavi lifestyle temama i zdravljem.