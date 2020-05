Poznati bend devedesetih Take That gostovao je kod Merkata na YouTubeu

Grupa Take That koja je bila na vrhu ljestvica devedesetih ponovo se okupila na YouTubeu i održala mali koncert. U pitanju je bilo dobrotvorno okupljanje. Jason Orange nije mogao sudjelovati.

Robbie Williams je kasnio desetak minuta pa se našalio na svoj račun.

'Zadnji put sam zakasnio 15 godina', nasmijao se pjevač referirajući se na 2006. kad nije sudjelovao u tadašnjem okupljanju.

Ovo je prvi put da je Robbie Williams koji je napustio bend 1995. nastupio sa svojim kolegama od 2018. Prijatelji su izveli 'Back For Good', 'The Flood' i 'Pray and Never Forget'.

'Nikad u životu nisam pročitao toliko dječjih knjiga', rekao je Howard Donald komentirajući život u karanteni.

Obožavatelji su bili oduševljeni ovim nostalgičnim okupljanjem.