Grupa Simple Minds u srpnju stiže u Zagreb

Grupa Simple Minds donosi 13. srpnja na stadion Šalata svoju veliku svjetsku turneju '40 Years Of Hits'. Šest godina nakon što su rasprodali Malu dvoranu Doma sportova škotski rock velikani vraćaju se u Zagreb obilježiti četiri desetljeća rada koncertom koji će sadržavati apsolutno sve najvažnije pjesme iz prebogatog opusa

Kao uvod u obljetničku akciju grupa je objavila čak dva izdanja – koncertni album 'Live In The City Of Angels' i kompilaciju '40: The Best Of 1979 – 2019”. Live izdanje snimano je na dugačkoj sjevernoameričkoj turneji, dok je kolekcija hitova dosad najdetaljniji i najiscrpniji pregled fascinantne karijere jednog od najvećih otočkih bendova i uključuje 40 pjesama, od megahitova 'Don’t You (Forget About Me)', 'Alive & Kicking', 'Belfast Child', 'Mandela Day', 'Promised You A Miracle', 'Glittering Prize', 'Waterfront', 'Sanctify Yourself', 'New Gold Dream (81, 82, 83, 84)', 'War Babies' do nove pjesme, obrade King Creosoteove 'For One Night Only'. Sve njih uživo će čuti i domaća publika 13. srpnja na omiljenom stadionu Šalata.