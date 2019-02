Groznicu subotnje večeri na Sea Dance donose svjetske zvijezde Robin Shulz i Ofenbach

Vodeći njemački DJ i producent Robin Schulz pridružit će se Davidu Guetti u pokretanju nove ere za Sea Dance festival

Robin Schulz iza sebe ima više od 15 milijuna prodanih albuma i singlova te više od četiri milijarde streamova, uz preko 250 zlatnih i platinastih naklada širom svijeta! Sve to donijelo mu je i četiri najprestižnije njemačke ECHO nagrade te nominaciju za najvažniju svjetsku Grammy nagradu. Danas je među udarnim zvijezdama najvećih festivala, a na popisu glazbenika s kojima je surađivao nalaze se David Guetta, Moby, James Blunt i brojni drugi. Njemačkom zabavljaču pridružit će se i i francuski hit duo Ofenbach , čiji su hitovi pokorili top liste širom svijeta i koji na Jadran dolaze nakon što su ljetos na prepunoj glavnoj pozornici EXIT festivala oduševili desetine tisuća fanova! Publika na Sea Dance festivalu imat će priliku uživati u njihovom energičnom setu koji mediji uspoređuju s doživljajem pravog stadionskog rock koncerta! Sea Dance festival bit će održan od 30. kolovoza do 1. rujna na plaži Buljarica u Budvi.

Svjetsku slavu Robinu Schulzu donio je remiks singla 'Waves', a iste godine objavio je debitantski album 'Prayer' na kome su se našli mega hitovi 'Prayer in C', i 'Sun Goes Down', dok je sljedeći album iznjedrio ljetni megahit 'Sugar' koji danas bilježi više od 400 milijuna YouTube pregleda. Ovaj talentirani producent vrijedi za najnagrađivanijeg njemačkog umjetnika, koji se može pohvaliti i s preko šest milijuna fanova na društvenim mrežama, i čak 20 milijuna preslušavanja na Spotifyu, i to svakog mjeseca. Najnoviji singl 'Speechless' koji je nedavno objavio u suradnji s novom nadom glazbene scene, pjevačicom Erikom Sirolom prava je najava za njegov nastup na Sea Dance festivalu.

Francusku senzaciju Ofenbach čine Dorian Lo i Cesar de Rummel. Najpoznatiji su po multiplatinastom singlu 'Be Mine', s kojim su dokazali da uspješno miješaju utjecaje rokenrola i elektronske glazbe. Nakon objavljivanja numera 'Around the Fire' i 'You Don’t Know Me' stekli su fanove među superzvijezdama kao što su Robin Schulz i Tiesto, a DJ Mag ih je nominirao za najbolje debitante na sceni. Iste godine izdaju zarazni hit 'Katchi' koji je za kratko vrijeme dosegao nevjerojatnu radijsku popularnost i potvrdio da su na svjetsku scenu donijeli potpuno novi glazbeni stil! U svoje nastupe ne libe se ubaciti pjesme AC/DC-ja, Red Hot Chili Peppersa, Nirvane i Daft Punka koji u njihovim remiksima provjereno prave festivalsku euforiju.