Godina je na izmaku: Evo po čemu će je pamtiti naši poznati

2018. je bila nevjerovatno teška i uspješna u isto vrijeme. Dala mi je još jedni potvrdu da se snovi, zasnovani na strasti, vjeru i dosljednosti ostvaruju, ali i da svi poslovni uspjesi padaju u vodu ako tvoji voljeni nisu zdravi. Dragi moji, želim vam, uz zdravlje, da budete najbolja moguća verzija sebe! Jer, ako ste dobri sebi, dobri ste i drugima! Sretnu, zdravu, šašavu, kreativnu, plodnu 2019. želim vam od sveg srca! #životjesada @kriedesign