Glumica završila u splitskoj bolnici nakon što je vjetar na nju srušio dio scenografije

Iako su, na sreću, ozljede lakše, Ana Maras Harmander ostala je u splitskoj bolnici, a umjesto nje, na turneju s predstavom kazališta Moruzgva Cabaret 'Preko veze', krenut će njezina zamjena Mirela Videk Hranjec

Glumica se i sama danas oglasila na svom Instagram profilu, objavivši fotografiju pogleda na smokvu i more te uz to napisala: 'Mental pictures vs. reality in a dark room'. Uz to je stavila i hashtagove 'život je lijep', 'iskoristi dan', kao i 'zahvalna'.

Ispod njezine objave krenule su se nizati poruke podrške i dobrih želja za brzim oporavkom.