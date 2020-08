Glumica tvrdi da Tom Cruise ima plan kojim želi Suri maknuti od njezine majke, a sve kako bi je ponovno vratio u Scijentološku crkvu

Kao nekadašnja članica Scijentološke zajednice, holivudska glumica Leah Remini jako je dobro upućena u sva njihova pravila, učenja i slično, a posljednjih godina radi sve kako bi se javno obračunala s njima, osobito s najistaknutijim članom te zajednice, kolegom Tomom Cruiseom

'Scijentologija smatra Katie supresivnom osobom, odnosno neprijateljem svoje zajednice i učenja, stoga Tom smatra, baš kao i ostali sljedbenici scijentologije, da ga se ne smije povezivati sa Suri. Sigurna sam da je njegov master plan spreman i da čeka da Suri dovoljno odraste kako bi je mogao navabiti u scijentologiju i maknuti je od majke', rekla je Leah Remini za The Post.

50-godišnja glumica, koja je godinama i sama bila članicom Scijentološke crkve, priznaje kako je i sama bila iznenađena kada je 2012. Katie Holmes naglo napustila Toma Cruise.

'Poznavala sam Katie u to doba kada je bila tamo i činilo se da je vrlo upućena u Tomov svijet i život, no, kako je vrijeme odmicalo, i meni je bilo jasno kako je sve to što je napravila bilo zapravo da zaštiti kćer. Mogu jedino pretpostaviti da postoji neka vrsta dogovora između njih dvoje kako bi zašitila kćer.'