Franka Batelić o strahu koji je uspješno savladala: 'Još uvijek si ne znam objasniti što se to točno izdešavalo'

Prošlo je godinu dana otkako je Franka Batelić branila boje hrvatske zastave na Eurosongu u Lisabon. Iako se pjesmom 'Crazy' nije uspjela izboriti za nastup u finalu, pjevačica s veliko glazbenom natjecanja u lisabonskoj Altice Areni ponijela je samo najljepše uspomene

'Don’t be afraid of your emotions (ne bojite se svojih emocija). Evo mene prije danas točno godinu dana, na prvoj probi u Lisabonu. Sretna, uzbuđena, prestrašena, preplavljena svim osjećajima svemira. Koktel emocija', napisala je Franka na svom službenom Facebook profilu uz fotografiju s nastupa koja će ju zauvijek podsjećati na taj zastrašujući, ali i sretni trenutak koji u svojoj glazbenoj karijeri priželjkuju svi pjevači.