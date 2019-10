Fotografijom iz djetinjstva Selena Gomez osigurala više od osam milijuna lajkova

Američka pjevačica i glumica Selena Gomez s više od 157 milijuna obožavatelja, koliko ju prati na Instagramu, odlučila je podijeliti fotografiju iz djetinjstva zahvaljujući kojoj je zaradila više od osam milijuna lajkova

S navršenih 10 godina, Selena je zakoračila u svijet showbiznisa zahvaljujući angažmanu u TV šou 'Barney' s kolegicom Demi Lovato, da bi veću popularnost osigurala sredinom 2000-tih pojavljivanjem u popularnim TV serijama na Disneyjevu kanalu poput 'Hannah Montana' i 'The Suit Life Of Zach and Cody', prije nego što je dobila vlastiti show.

Osim na malim ekranima Selena je tijekom karijere imala priliku glumiti i u brojnim filmovima, a u ulozi producentice nastupila je u popularnoj Netflixovoj seriji '13 Reasons Why'.