Filmovi s oskarovcima idealni za filmski maraton

Movie night je i ovog ljeta ultimativni način za provesti slobodne večeri i vikende. Streaming servisi u srpnju, pak, vrve sadržajem, ali u tom moru filmskih naslova ponekad je izazovno pronaći i odabrati one najbolje

Dramska komedija prati živote dvojice prijatelja nakon neočekivanog propadanja njihovog start-upa. Jedan od glavnih likova je talentirani glumac John Turturro kojemu mnogi mogu pozavidjeti kada je riječ o filmskim nagradama i nominacijama. Naime, nagrađivan je čak 18 puta, a ima i 34 nominacije za brojne nagrade. Od njih treba izdvojiti da je 2017. godine nominiran za nagradu Emmy sa filmom The Night Of i ulogom Johna Stonea, a 2004. je i osvojio Emmy zahvaljujući komediji Monk i liku Ambrosea Monka.

Dramska komedija koja donosi priče o prijateljstvu, ljubavi, braku, tajnama i lažima između dva para. Jedan od parova čini glumica Tammy Blanchard koja je 2001. godine bila dobitnica nagrade Emmy sa filmom Life with Judy Garland: Me and My Shadows igrajući mladu Judy Garland.