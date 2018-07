Exit pokreće novi No Sleep Festival u Beogradu: prvog dana Nina Kraviz, I Hate Models i Dax J!

Nakon što je prošle godine okupio preko 20.000 posjetitelja nultog dana na Exitu, uz nastupe imena kao što su Jeff Mills, Ellen Allien, Paula Temple, Rebekah i brojni drugi, ovogodišnji No Sleep Festival održat će se u Beogradu od 16. do 18. studenog!

Posle tri povijesna nastupa u finalu Exita, kao i nebrojenih headlinerskih setova na gotovo svim vodećim festivalima svijeta, Nina Kraviz vraća se u Beograd koji odlično pamti po svojim najranijim koracima na svjetskoj sceni i prvim međunarodnim nastupima van rodne Rusije. Nina se vraća u trenutku kad cijela javnost prati svaki njezin korak s dosad nezabilježenom pažnjom, dok njezina nova glazba ove godine neprestano stiže kroz remikse koji pomiču žanrovske granice. Istovremeno, njezina veoma jedinstvena izdavačka kuća "трип" upravo je proslavila svoje 20. izdanje, kompilacijski album sastavljen od najčistijeg acida, industrijskog tehna, pa čak i gabbe. Neumorno skačući od željezničkih stanica do aerodroma, od najvećih pozornica do najmanjih prodavaonica ploča, nastupajući rame uz rame s najvećim zvijezdama među kojima je i sama danas, i gurajući uz sebe neke od najneafirmiranijih talenata, Nina je ostala fundamentalno nezavisna. Nasuprot uvriježenom mišljenju, sve ove godine je aktivna na sceni bez raznih menadžera koji bi joj vodili karijeru i igrali na takozvane "zicere" i umjesto toga okuplja kreativce sa svih strana, pomažući mnogima da zasluženo budu obasjani istim onim svijetlom koje nju danas svuda prati. Uz titulu najboljeg svjetskog DJ-a za 2017. godinu, Nina Kraviz i dalje sa istom strašću čuva izvorni underground duh elektronskog pokreta i krči put novoj generaciji headlinera.



Jedan od takvih je i britansko-berlinski techno heroj Dax J koji je svijet osvojio sa završnim setovima najvećih događaja, zbog čega su ga redom Mixmag, Groove Magazine i DJ Mag proglasili za najboljeg DJ-a nove generacije, a vodeći festivali svrstali u rang udarnih izvođača. Njegovim stopama korača i mladi francuski buntovnik, misterioznog identiteta i upečatljivog pseudonima I Hate Models za kojeg je cijeli svijet saznao zahvajujući furioznim remiksima za Depeche Mode, te cijeloj plejadi singlova koji predvode novi super-uzbudljivi val na svjetskoj elektronskoj sceni.



No Sleep Festival održat će se na više lokacija dok će centralni program biti smješten u industrijskom okruženju Luke Beograd i njezinom novom Hangaru na samoj obali Dunava. Novi Hangar ujedno je i nova točka najvećih elektronskih dešavanja u Beogradu, smještena na svega 1.500 metara od Trga republike, a na ovoj, centralnoj lokaciji No Sleep Festivala, bit će prikazana i najsuvremenija produkcija iz ranga vodećih elektronskih festivala u zatvorenom prostoru. Osim centralnih, No Sleep Festival imat će i brojne dnevne i after partyje te prateće programe kao što su izložbe i radionice, uz glazbenu konferenciju s nekim od najaktualnijih tema na svjetskoj i domaćoj elektronskoj sceni.



Glazbena platforma No Sleep koju je EXIT kreirao uz podršku popularnog domaćeg brenda Guarana, već četvrtu godinu zaredom okuplja neke od vodećih aktera i brendova svjetske elektronske i klupske scene. Zahvaljujući matičnoj No Sleep Novi Sad pozornici na Exitu, sa kojom je i pokrenuta cijela platforma, na jednom mjestu svake godine se okupljaju neki od najpoznatijih svjetskih klubova kao što su fabric, Concrete, Tresor, Sub Club, Fuse, Arma17, The Bunker New York, Nitsa, Salon des Amateurs i Grelle Forelle, uključujući i ovdašnje klubove kao što su Drugstore, 20/44 i Tunnel. U protekle tri godine, EXIT je uz No Sleep događaje obišao neke od najvećih metropola kao što su New York, London, Moskva, Barcelona, Rim i drugi, a ove jeseni vraća se u Beograd, prvi put u festivalskom formatu.



Stotine izvođača koje je dosad okupila No Sleep platforma, od prošlogodišnjeg No Sleep Festivala do No Sleep Novi Sad pozornice na Exitu, ili njezinnog morskog izdanja na Sea Dance festivalu, pa sve do brojnih No Sleep događaja širom svijeta, uključuje imena kao što su Jeff Mills, Nina Kraviz, Dax J, Amelie Lens, Rødhåd, Helena Hauff, Moritz Von Oswald, Charlotte de Witte, DJ Tennis, Craig Richards, Ellen Allien, The Hacker, Vatican Shadow, Paula Temple, Rebekah, Function, Red Axes, Honey Dijon, Mike Servito, Denis Sulta, Rebolledo, Eagles & Butterflies, Dasha Rush, Kobosil, Antigone, Francois X, Zadig, Kangding Ray, Nikita Zabelin, Bjarki, Powell, Jane Fitz i brojni drugi. Među njima se nalaze i brojni domaći i regionalni akteri kao što su Tijana T, Vladimir Ivković, Dejan Milićević, Marko Milosavljević, Insolate, Kristijan Molnar, Lag, Miloš Pavlović, Filip Xavi, Scalameriya, TKNO, DJ Jock, Ilija Đoković, Aleksandar Grum, Sugar Lobby, After Affair, Noise Destruction, DJ Brka, Schwabe, Boža Podunavac, Vlada Janjić, Stevie Whisper, Akioki, Beyond House, Tapan, Svetlana Maraš, 33.10.3402, Techno Klinika, Mihajlo HFM, Proximus, Monosaccharide i drugi.