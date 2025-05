Evo zašto novog papu nazivaju i 'latino' Yankeejem

Prevostovi korijeni duboko su vezani uz južni dio Chicaga, gdje je odrastao i pohađao crkvu svete Marije Uznesenja na E. 137. ulici. Lokalni mediji izvještavaju da mu je otac, francusko-talijanskog podrijetla, bio odgojitelj i katehist, a majka, španjolskog podrijetla, knjižničarka. Svećenici iz cijelog Illinoisa dolazili su u njihov dom na druženja i zbog majčine ukusne kuhinje, prema pisanju katoličkog medijskog projekta The Pillar.

'Možemo biti misionarska Crkva, Crkva koja gradi mostove, koja je uvijek otvorena primiti svakoga – baš kao i ovaj trg, da dočeka sve, u ljubavi, dijalogu i milosrđu', rekao je okupljenom mnoštvu. Uputio je i pozdrav na španjolskom te posebno pozdravio svoju bivšu biskupiju u Chiclayu u Peruu. Pri izboru 69-godišnjeg Prevosta, konklava je zanemarila optužbe da je loše postupao ili nije reagirao na slučajeve seksualnog zlostavljanja od strane svećenika, i u Peruu i u Sjedinjenim Državama, piše The Washington Post.

'On je baš kao izravno iz Franjine knjige', rekla je Kathleen Sprows Cummings , profesorica povijesti na Sveučilištu Notre Dame koja se bavi američkim katolicima. 'Ispunjava sve uvjete budućeg pape: pastoralno srce, upravljačko iskustvo i globalnu viziju', piše The Washington Post.

'I dalje se smatram misionarom', rekao je Prevost za Vatican News nakon što je postao prefekt dikasterija, funkciju koju je obnašao sve do Franjine smrti prošlog mjeseca. 'Moje zvanje, kao i svakog kršćanina, jest biti misionar, naviještati Evanđelje gdje god se nalazili'

Cummings smatra da je izbor Prevosta 'prilika za američke katolike da se zbliže s globalnom Crkvom.' Što se tiče njegova rodnog grada, dodala je: 'Mislim da su ljudi u Chicagu oduševljeni.' Prevostova uloga u dva različita slučaja seksualnog zlostavljanja od strane svećenika u Chicagu i Peruu na kraju ga nije zaustavila.

Prvi slučaj datira otprilike 25 godina unatrag, kada je Prevost vodio augustinsku provinciju u Chicagu. Svećenik za kojeg je crkva utvrdila da je zlostavljao maloljetnike smio je ostati u augustinskom samostanu blizu katoličke osnovne škole. Vatikan je zanijekao da je Prevost ikada odobrio takav aranžman.

Nedavno su se pojavila pitanja o Prevostovom saznanju o optužbama za zlostavljanje u biskupiji Chiclayo dok je bio biskup. Dva svećenika optužena su za zlostavljanje triju djevojčica, a ove godine organizacija Survivors Network of Those Abused by Priests (SNAP) podnijela je pritužbu u kojoj navodi da 'Prevost nije otvorio istragu i poslao je nedostatne informacije u Rim.'

Vatikan je ponovno zanijekao bilo kakvu Prevostovu krivnju.

'S obzirom na ono što znamo o raširenosti svećeničkog seksualnog zlostavljanja, sasvim je vjerojatno da se zlostavljanje dogodilo dok je on bio nadređeni; bio je generalni poglavar reda koji djeluje u 50 zemalja svijeta. Također je moguće da nije odlučno djelovao u kažnjavanju počinitelja i podršci žrtvama, ali, nažalost, to vrijedi za gotovo sve muškarce koji su obnašali visoke crkvene funkcije u drugoj polovici 20. stoljeća. Kardinali bi teško pronašli nekoga među sobom čiji je dosje po tom pitanju besprijekoran', rekla je Kathleen Sprows Cummings

Budući da je prelazio brojne granice, i geografske i vjerske, Prevost je imao ugled kakav je malo koji kardinal imao prije konklave, kaže Cummings.

U intervjuu za Vatican News 2023. Prevost je govorio o ključnim osobinama biskupa.

'Papa Franjo je govorio o četiri vrste bliskosti: bliskosti s Bogom, s drugim biskupima, sa svećenicima i sa svim Božjim narodom. Ne smije se podleći napasti da živimo izolirano, odvojeni u palači, zadovoljni određenom društvenom ili crkvenom razinom. I ne smijemo se skrivati iza ideje autoriteta koja danas više nema smisla,” nastavio je. “Autoritet koji imamo je služiti, pratiti svećenike, biti pastiri i učitelji, rekao je tad.