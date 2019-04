Evo tko je Juliana Awada, jedna od najljepših, ali i najmoćnijih prvih dama današnjice

Niti jedno njezino pojavljivanje u javnosti ne može proći bez komentara. I dok se u Argentini javnost uglavnom fokusira na njezinu društvenu osviještenost, diljem svijeta više se govori o modnom izričaju koji je krasi, ali i nevjerojatnoj ljepoti

Upravo brak s aktualnim argentinskim predsjednikom izazvao je mnoge polemike i kontroverze jer je ona njegova treća supruga. Par se upoznao u vrijeme kada je Macri postao gradonačelnikom Buenos Airesa i to u teretani, a za njihov prvi susret navodno je najzaslužniji njihov zajednički osobni trener. Opčinjen njenom ljepotom, Macri je odmah ostavio svoju tadašnju djevojku Malalu Grobu. Tek kasnije priznali su i svijetu kako su od prvog trena znali da su suđeni jedno drugome.

'Neki ljudi pitaju zašto ne ističem to da sam prva dama, ali to je zato što me ta titula ne definira. No budući da sam prva dama, to znači da je Mauricio ispunio san da radi za Argentinu i to je nešto što me čini ponosom', izjavila je Awada u intervjuu koji je dala za meksičko izdanje Voguea. No to nije jedino njezino pojavljivanje u 'modnoj bibliji'. Našla se ona tako i na stranicama američkog izdanja, koje je oduševljeno njezinim izgledom i stilom, pa su je prozvali suvremenom verzijom Jackie Kennedy.