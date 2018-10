Evo što je vlasnica franšize odgovorila na pitanje hoće li Bond ikad biti žena

Bez obzira što mislili o promjenama tradicionalnih muških likova u moderne ženske likove, jedan tajni agent opire se vremenima. No, hoće li čak i James Bond pokleknuti i postati 'Jane Bond' pitanje je na koje samo vlasnici te franšize mogu odgovoriti

Hollywood je krcat uspješnim franšizama koje su uglavnom nastale u zadnjih četrdesetak godina, pa stoga ne čudi da se sigurne dobitnike pokušava vječno prerađivati. U skladu s modernim vremenima nekadašnji protagonisti sad se polako pretvaraju u snažne ženske uloge. No, nisu sve franšize iste i lako podložne promjenama, niti su sve prerade hitovi.

Izvršna producentica franšize o najpoznatijem tajnom agentu Jamesu Bondu, Barbara Broccoli, nedavno je odgovorila na pitanje hoće li James Bond ikad biti žena.

'Bond je muško. On je muški lik. Napisan je kao muško i mislim kako će to i ostati. I to je u redu. Ne moramo pretvarati muške likove u ženske. Zašto jednostavno ne bismo stvorili nove ženske likove i priče koje njima odgovaraju', rekla je Barbara Broccoli.