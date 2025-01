Evo koliko volontera Švicarska traži za Pjesmu Eurovizije

Bik

Glasine koje čujete o osobi do koje vam je stalo privremeno će narušiti vaš odnos, no nećete čekati dugo do pomirbe. Kad raščistite sporno pitanje, moguće je da ćete si postati bolji nego ranije. Nemojte gaziti principe u želji da ostavite dobar dojam u jednom društvu.